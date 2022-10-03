Ким Кардашьян оштрафовали за рекламу криптовалюты

Решение вынесла Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала телезвезду Ким Кардашьян на 1,26 млн, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз.

Уточняется, что Кардашьян прорекламировала токен EthereumMax, не указав, что она получила за размещение поста вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.

"Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax", - написала она в соцсетях и прикрепила к сообщению ссылку на торговую площадку.

По итогам дела Кардашьян также обязалась не рекламировать криптовалюты в течение трех лет. Состояние телезвезды оценивается в 1,8 млрд долларов.

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