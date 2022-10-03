Швейцария отказалась передавать Киеву замороженные российские активы

Эта идея не нашла поддержку

Швейцария не поддерживает инициативу украинского президента Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов Украине. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказали в швейцарском Министерстве экономики.

Как пояснил пресс-секретарь ведомства Фабиан Майенфиш, для Швейцарии "не является вариантом поддержки Украины" конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список.

По той же причине Швейцария не рассматривает возможность использования замороженных в стране активов для восстановления Украины, цитирует Майенфиша РИА Новости.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что европейские государства с разной степенью активности занимаются заморозкой российских активов в рамках санкций. По состоянию на 19 сентября в Евросоюзе заморозили 14,5 млрд евро в рамках антироссийских санкций, при этом 90% из этой суммы приходится на шесть государств.

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