"Без них проживем": Медведев оценил сокращение научного партнерства с Западом

Нормального сотрудничества не получается, отметил политик

Вместо нормального научного партнерства с Западом Россия столкнулась с попытками свернуть программы, а ряд "вполне позитивных" проектов оказался блокирован не по вине Москвы. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказал заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что вместо взаимного обмена в научной сфере со многими западными странами Россия столкнулась с недружественными действиями и с попытками изолировать нашу страну, "со свертыванием и перспективных, и весьма банальных, рутинных программ".

По мнению Медведева, страны Запада "ведут себя просто глупо", поскольку "мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют и потом будут об этом горько жалеть".

Замглавы Совбеза оценил ситуацию со сворачиванием научного сотрудничества словами "собственно, и ладно", сообщает ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россию невозможно отрезать от распространения информации, в том числе научной. Глава государства подчеркнул, что некоторые направления научной деятельности без России трудно развивать — например, в физике.

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