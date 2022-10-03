ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Без них проживем": Медведев оценил сокращение научного партнерства с Западом

16:40
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Нормального сотрудничества не получается, отметил политик

Вместо нормального научного партнерства с Западом Россия столкнулась с попытками свернуть программы, а ряд "вполне позитивных" проектов оказался блокирован не по вине Москвы. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказал заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Клуб самоубийц: куда заведет ЕС безумная санкционная политика

Политик подчеркнул, что вместо взаимного обмена в научной сфере со многими западными странами Россия столкнулась с недружественными действиями и с попытками изолировать нашу страну, "со свертыванием и перспективных, и весьма банальных, рутинных программ".

По мнению Медведева, страны Запада "ведут себя просто глупо", поскольку "мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют и потом будут об этом горько жалеть".

Замглавы Совбеза оценил ситуацию со сворачиванием научного сотрудничества словами "собственно, и ладно", сообщает ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россию невозможно отрезать от распространения информации, в том числе научной. Глава государства подчеркнул, что некоторые направления научной деятельности без России трудно развивать — например, в физике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.