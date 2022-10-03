Солдаты ВСУ бросают позиции в районе Артемовска

Российские военные выполняют боевые задачи под прикрытием авиации

Два мирных жителя стали жертвами новых обстрелов националистами городов ДНР. Под огнем Донецк и еще 10 населенных пунктов. Гражданские объекты повреждены ударами артиллерии ВСУ в Херсонской области, в окрестностях Каховской ГЭС. На саму станцию пытались прорваться два украинских батальона, но они были разбиты. В российском Минобороны рассказали об успешном отражении попыток наступления противника сразу на трех направлениях - Донецком, Николаевском и Андреевском.

Артиллерия гремит по всему фронту. Наши бойцы используют беспилотники для точных ударов по целям. После выполнения боевой задачи расчеты самоходных артустановок сразу перемещаются на другие позиции. Несмотря на весомые потери в живой силе и технике, ВСУ лезут вперед на Краснолиманской направлении. Боевики начали скапливаться в районе Торского. Наши бойцы в ответ усиливают здесь огневое давление на противника.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град". Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих.

Украинские СМИ писали, что группировка ВСУ пересекла границу Луганской народной республики. Однако, как пояснили в Народной милиции ЛНР, противника заманили в так называемый огневой мешок и уничтожили из артиллерии. Развивается наше наступление в районе Артемовска - солдаты ВСУ бросают свои позиции.

Наши военные выполняют боевые задачи под прикрытием авиации. За сутки, по данным Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47-ми артиллерийским подразделениям ВСУ. В 146 районах уничтожена живая сила и военная техника боевиков. Используется и высокоточное оружие - оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уже хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации. Находятся они за многие километры от линии фронта.

По данным Минобороны, на Купянском направлении ракетными ударами уничтожено более 500 украинских военных за три дня. Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство. Чтобы запустить ракету, расчету требуется несколько минут.

"Сбить ее невозможно. Ни одно средство ПВО противника не позволяет выполнить данное действие по крылатым ракетам наземного базирования", - говорит Артем, начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер".

Боевики же продолжают террор мирного населения. По Донецку и Макеевке за 15 минут ВСУ выпустили 15 снарядов. Пожар в киевском районе столицы ДНР. В поселке Старомихайловка повреждены автомобильная дорога и частные дома. В Мариуполе на Солнечной улице произошел взрыв. Предварительно - сдетонировал неразорвавшийся боеприпас. На месте работает МЧС.

Чтобы как можно быстрее наладить мирную жизнь, волонтеры доставляют в освобожденные города гуманитарную помощь.

"Приехали в первую очередь с электрогенераторами. Здесь до сих пор напряжённая обстановка по электричеству. У людей нет электричества с марта месяца. Привезли пять электрогенераторов. Уже заправленных. С топливом. Сейчас завозим по дворам. Где нужно - подключаем, и люди сразу пользуются", - рассказывает волонтер Виолетта Шарамаев.

Начала поступать гуманитарная помощь беженцам из Красного Лимана. Людей размещают в городе Кременная и обеспечивают продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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