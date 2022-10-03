Среди стран-членов НАТО нарастают противоречия

О былом единстве говорить не приходится.

Сразу два европейских банка - швейцарский Credit Suisse и германский Deutsche Bank уже в ближайшее время могут объявить о банкротстве, предупреждают западные СМИ. Крах этих гигантов грозит запустить мировой экономический кризис, который на фоне проблем в энергетике Европе пережить будет непросто. Кроме того, в некоторых странах нарастают противоречия в правящих кругах. Так, в Великобритании все громче звучат заявления о вотуме недоверия премьеру Лиз Трасс.

В европейских супермаркетах все дорожает на глазах. В ряде ресторанов теперь обслуживают при свечах. Электричество слишком дорого. Это касается и материковой Европы, и Великобритании, где даже привычные британцам "фиш энд чипс", кусочки трески с картошкой, многим уже не по карману.

"Для выживания мы должны иметь возможность платить за сырьё, стоимость которого растёт. Так что нам пришлось повысить цены, чтобы мы могли заплатить поставщикам. Иначе придется закрыть наш ресторан", - говорит управляющая рестораном Шахад Рамина.

Этот процесс вот-вот приобретает лавинообразный характер. Спасибо мудрой политике кабмина и лично Элизабет Трасс, решивший заодно сократить социальные пособия, чтобы бюджет не пострадал из-за снижения налогов для богатых. Так как им, посчитали на Даунинг-стрит, сейчас тяжелее всего.

"Лиз Трасс со своими приятелями-банкирами просто-напросто смеется над нами, обычными тружениками. Они даже не притворяются ради приличия, что пытаются нам помочь", - отметил Фреди Гентц, представитель профсоюза и основатель компании "Всему есть предел".

Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Правда, на их месте рискует оказаться и сама Элизабет Трасс. Потому как общество по поводу ее инициатив бурлит. Пресса тоже негодует, проходясь по персоне премьер-министра словесным катком: "В политическом плане Лиз Трасс - ходячий труп: неизбранный премьер от партии консерваторов без легитимности, авторитета и теперь сторонников".

Вот уже и однопартийцы, пока, правда, анонимно, призывают вынести Трасс вотум недоверия. В пользу этого решения говорят и данные последних опросов, сообщает Guardian. Деятельность премьер-министра поддерживает лишь 18% британцев. Это даже ниже, чем у Бориса Джонсона перед его отставкой. Он, кстати, сегодня получил новый пост. Возглавил группу дружбы с Украиной, специально созданную в рамках Консервативной партии. Вот только самой Великобритании, как, впрочем, и Европейскому союзу, эти отношения с Киевом совсем не идут на пользу.

"Стремительный экономический коллапс, с которым сталкивается Британия, это просто ускоренная версия того, через что предстоит пройти всей Европе. Высокие цены на энергоносители сделают европейское производство неконкурентоспособным. Единственным логичным ответом ЕС на угрозу повсеместной деиндустриализации является повышение тарифов. Этот процесс удивительно похож на начало "Великой депрессии", - считают аналитики.

И это не просто вероятный сценарий. Вот-вот, пишут западные СМИ, о банкротстве может объявить один из старейших банков Швейцарии Credit Suisse. Крайне плохи дела и у Deutsche Bank. В итоге крах этих двух гигантов, считают эксперты, может запустить новый мировой экономический кризис. На фоне энергетических проблем, которые сейчас испытывает Евросоюз, такого удара его экономика не выдержит. Ей бы предстоящую зиму пережить. Потому как даже накопленного в хранилищах газа, предупреждает "Газпром", до весны не хватит.

Например, в Германии в прошлом отопительном периоде (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем - 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии – 92%, объем активного газа - 20 млрд куб. м. Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением в течение всего двух месяцев из шести.

При наличии рабочих газопроводов системы "Северный поток" эту проблему можно было бы легко решить. Однако их намеренно повредили, совершив теракт. Кто это сделал - в европейских столицах прекрасно осведомлены. Но там предпочитают помалкивать, боясь обострения отношений с США. В Вашингтоне уже потирают руки, рассчитывая на сверхприбыли от поставок сжиженного газа в ЕС, переноса из Европы в Штаты производств и перекачку капиталов. Для этого отчасти и нужен был конфликт на Украине, из которого США рассчитывают выйти победителем. Правда, верят в это далеко не все.

"Я думаю, что Путин собирается урегулировать этот спор на Украине на приемлемых для России условиях, которые нам могут не понравиться. Тем более, что помимо Польши никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. И если мы будем продолжать придерживаться линии конфронтации, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет", - заявил Дуглас Макгрегор, бывший старший советник главы Пентагона.

Количество противоречий среди стран, входящих в этот военный блок, действительно растет. И о былом единстве говорить не приходится. Это, кстати, касается и вопроса антироссийских санкций, очередной пакет которых уже анонсирует Брюссель.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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