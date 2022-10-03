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В жилом районе Мариуполя прогремел взрыв

16:41
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Это уже второй подобный инцидент в городе за последние два дня

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил о взрыве в городе.

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"Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошел на очередном "сюрпризе", оставленном нашими украинскими "друзьями", как это периодически бывает", - цитирует Иващенко ТАСС.

Он добавил, что район является жилым, однако сам дом не заселен. Подробности уточняются.

Это уже второй подобный инцидент в Мариуполе за последние два дня. 2 октября в результате детонации повреждения получила задействованная в работах спецтехника.

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