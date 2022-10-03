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США отказались считать боевые действия в Донбассе атакой на Россию

17:00
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Вашингтон не признает появление новых регионов в составе России

Соединённые Штаты не считают нападением на Россию боевые действия, которые ведет Украина в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление в понедельник, 3 октября, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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Представитель Белого дома вновь выразил позицию Вашингтона в отношении референдумов и договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. По словам Кирби, "это украинская земля", поэтому атаки ВСУ на эти территории — "это не нападение на Россию".

При этом Кирби заявил, что Соединённые Штаты не собираются "указывать президенту Зеленскому, как ему вести военные операции". Однако американские власти стремятся "сделать так, чтобы у него были все возможности и системы, чтобы вести их эффективно, и это у него получается", сообщает РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди предупредила, что атаки Киева на Луганскую и Донецкую народные республики после оглашения итогов референдумов о присоединении этих территорий к Российской Федерации нужно будет расценивать как агрессию против России.

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