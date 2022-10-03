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Призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в ЛНР

17:22
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Информацию подтвердило Минобороны России

Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации в ряды российских Вооруженных Сил, прибыли в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом в понедельник, 3 октября, рассказали в российском Министерстве обороны.
В учебных центрах Минобороны продолжают готовить мобилизованных

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, жители Луганской Народной Республики встретили прибывших мобилизованных. Минобороны также опубликовало кадры встречи, сделанные на одном из полигонов ЛНР.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября. В Министерстве обороны уточнили, что планируется призвать в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации 300 тысяч резервистов.

В ряде российских регионов уже завершен первый этап частичной мобилизации. В частности, глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что была проделана большая работа по частичной мобилизации во всех районах и городах области, продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведется подбор отдельных дефицитных военных специальностей.

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Частичная мобилизация
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