Собянин: очень важно в текущих условиях уделять внимание семьям мобилизованных

Центр поддержки семей мобилизованных в Москве организовали на базе центра "Моя карьера"

В столице начал работать Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Здесь помогут устроить детей в детские сады и школы, окажут адресную социальную помощь или подберут новое место работы. Мужья и отцы должны быть спокойны за своих близких, и город окажет их родственникам помощь и защиту, заявил на открытии центра мэр Сергей Собянин.

Матери, жены и сестры. Здесь - близкие тех, кого события последних дней коснулись непосредственно. Центр поддержки семей мобилизованных в Москве организовали на базе центра "Моя карьера".

Галина проводила в армию мужа. Супруги воспитывают двоих детей, и женщина пришла сюда за помощью, чтобы узнать, какие ей полагаются льготы.

"Предполагается, что они имеют статус участников боевых действий. Предполагаются какие-то льготы для таких категорий. Мне бы тоже хотелось узнать - какие льготы и будут ли они автоматически осуществляться, либо для этого нужно подать какие-то документы", - говорит женщина.

Какие документы подать, как составить правильно заявление - все это расскажут специалисты центра. Здесь помогут устроить детей в детские сады и школы, окажут адресную социальную помощь или подберут новое место работы. Прием родственников мобилизованных ведут 20 консультантов. Это специалисты департаментов труда и социальной защиты, образования и здравоохранения.

В этот центр может прийти любой желающий, никакой предварительной записи не нужно, всех обратившихся принимают в порядке живой очереди. И помощь оказывают совершенно различную: от конкретной юридической консультации до простой психологической поддержки.

Сегодня Центр поддержки семей мобилизованных официально открыл мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что здесь будут решаться вопросы детей и жен мобилизованных. А еще - родителей. Ведь они оказываются в ситуации, которую сложно было представить еще вчера. И многие просто психологически не готовы к этому.

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Например, вопросы, связанные с детьми: речь идет и обустройстве в детский сад, продленную группу, обеспечение питанием, устройстве в школу. Вопросы, связанные с социальным обслуживанием родителей, если таковые есть у тех, кого призвали. Там тоже есть варианты помощи, связанные и с социальным обслуживанием на дому, и устройство в наши интернатные учреждения, и ряд других. Очень много вопросов, связанных с поиском работы, переобучением, в том числе и такому, как переобучение на получение водительских прав. Семьи военнослужащих и мобилизованных и самим военнослужащие должны знать, что Москва будет заботится о них".

А так заботятся о мобилизованных. Им вручают рюкзаки с предметами, необходимыми для полевого быта. Муниципальный депутат Антон Магонов провожает сегодня на службу своих друзей. Один получил повестку, другой пошел добровольцем.

"Есть как бы определенные критерии, которые обозначил президент. И если человек под эти критерии попадает, подходит, и у него нет никаких ограничений, то я думаю, что человек способен пройти это испытание и вернуться с победой", - отмечает Магонов.

Мобилизационные пункты продолжают свою работу по всей стране. В Амурской области тех, кому предстоит отправиться в зону СВО, обучают студенты медицинского колледжа. 150 резервистов из Калининграда эти азы военной науки уже прошли. И сегодня отправляются на полигоны. Учатся действовать не в одиночку, а в составе подразделений. А добровольцы из Белгорода, не дожидаясь повестки, приехали в военкомат. К слову, наплыва призывников ждут и в рамках осенней кампании. Которую в этом году перенесли на 1 ноября. И военные комиссары гарантируют срочную службу в безопасных местах.

Все спорные вопросы по частичной мобилизации рассматривают в отдельном порядке. Ошибки, допущенные в первые дни в регионах, сегодня оперативно исправляют сотрудники военкоматов и местных властей. Многие повестки отозваны. В Тульской области вернули домой семерых студентов. Они - учащиеся ВУЗов. Еще 300 человек из Якутии оказались негодны к службе по разным причинам. Как и несколько сотен жителей Хабаровского края. За организационные просчеты власти жестко спрашивают с военкомов. Большое количество нарушений стоило должности главе комиссариата Магаданской области, он уволен. На эту должность переведен военком из Хабаровского края. А на сайте госуслуг появился раздел, где рассматриваются все спорные вопросы частичной мобилизации.

Елена Сахно, Тимур Абдуллаев, Егор Миронов, Андрей Булычев, Дмитрий Панов, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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