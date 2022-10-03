Герой Советского Союза напутствовал мобилизованных москвичей

Человек идет защищать Родину по зову сердца и души

Герой Советского Союза, полковник, член правления Клуба Героев и руководитель секции Героев по Центральному административному округу столицы Владимир Горовой посетил мобилизационный центр, передает АГН "Москва".

"Я сегодня пришел сюда, чтобы напутствовать наших призывников, рассказать им пожелания наши, ну и пожелать им успехов в боевой подготовке и, если придется, в боевых операциях. Нужно понимать всем, кто туда идет, что страна сейчас находится в очень серьезной обстановке. У нас все есть: семья, дети, родители, работа, но все это у нас повседневность, а в глубине души должно быть одно, что когда наступает час смертельной опасности, а сейчас такой час наступил, то все, кто идет туда по призыву, должен понимать, что кроме вас никто этого не сделает. Кто еще нас защитит, никто. Они воюют и за себя, и за своих родных, и за нашу страну", - сказал он.

Как при этом добавил Горовой, человек идет защищать Родину не только потому, что он обязан, но еще по зову сердца и души.

"Он должен пойти и защищать свои березки, друзей, семью. За всем этим стоит большая страна - Родина, Россия", - подчеркнул полковник, отметив также, что испытывает чувство гордости за граждан страны.

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