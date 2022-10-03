ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Герой Советского Союза напутствовал мобилизованных москвичей

18:10
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Человек идет защищать Родину по зову сердца и души

Герой Советского Союза, полковник, член правления Клуба Героев и руководитель секции Героев по Центральному административному округу столицы Владимир Горовой посетил мобилизационный центр, передает АГН "Москва".

Попавшие под мобилизацию могут ускоренно зарегистрировать брак
Призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в ЛНР

"Я сегодня пришел сюда, чтобы напутствовать наших призывников, рассказать им пожелания наши, ну и пожелать им успехов в боевой подготовке и, если придется, в боевых операциях. Нужно понимать всем, кто туда идет, что страна сейчас находится в очень серьезной обстановке. У нас все есть: семья, дети, родители, работа, но все это у нас повседневность, а в глубине души должно быть одно, что когда наступает час смертельной опасности, а сейчас такой час наступил, то все, кто идет туда по призыву, должен понимать, что кроме вас никто этого не сделает. Кто еще нас защитит, никто. Они воюют и за себя, и за своих родных, и за нашу страну", - сказал он.

Как при этом добавил Горовой, человек идет защищать Родину не только потому, что он обязан, но еще по зову сердца и души.

"Он должен пойти и защищать свои березки, друзей, семью. За всем этим стоит большая страна - Родина, Россия", - подчеркнул полковник, отметив также, что испытывает чувство гордости за граждан страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.