Швеция объявила о возобновлении утечки из "Северного потока - 2"

В "Газпроме" ранее отметили прекращение утечек в системе

В газопроводе "Северный поток — 2" возобновилась утечка газа. Такое заявление в понедельник, 3 октября, сделали в Службе береговой охраны Швеции.

В ведомстве отметили, что предпринимают необходимые меры по защите окружающей среды от последствий утечки.

При этом в шведской службе заявили, что утечка газа может продолжаться еще "некоторое время", сообщает ТАСС.

Комментарии с российской стороны по этому поводу пока не поступали.

Ранее 3 октября в российском "Газпроме" рассказали о стабилизации давления в поврежденных газопроводах системы "Северный поток", а также о прекращении утечке газа в местах повреждения трубопроводов. В компании также сообщили, что ведут работы по снижению давления в нитке "Северного потока — 2" и откачивают газ, находящийся в трубе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"