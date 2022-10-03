Литва решила усилить охрану границы с Россией

В прибалтийском государстве допустили увеличение попыток россиян проникнуть в страну

Литва разработала план мероприятий по усилению охраны государственной границы с Калининградской областью России на случай увеличения попыток ее нелегального перехода россиянами. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказал глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

По словам политика, план разработан на случай, "когда, например, россияне могут попытаться зимой проникнуть в Литву, переходя замерзшие пограничные реки".

Касчюнас также допустил, что число попыток проникнуть в Литву может увеличиться за счет россиян, уклоняющихся от объявленной частичной мобилизации.

Представитель сейма напомнил, что на российско-литовской границе действует система видеонаблюдения, а если "пограничники не смогут своими силами преградить путь через границу, будет задействована армия и другие инструменты", сообщает ТАСС.

Ранее в Литве назвали категории граждан России, которых все же пропустят через границу, несмотря на введенный сеймом запрет. Вильнюс разрешит въезд российским дипломатам и представителям оппозиции. Исключение также сделано для работников компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС, членов семей тех лиц, которые могут представить действующий вид на жительство в странах — членах сообщества.

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