Иран опроверг поставку беспилотников России

О таких поставках ранее заявляли в США

Сообщения о том, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты для применения в специальной военной операции на Украине, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в понедельник, 3 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи.

Чиновник назвал такие сообщения недостоверными и подчеркнул, что Тегеран "не одобряет подобные заявления".

Чафи напомнил, что с самого начала российской спецоперации Иран выступал за урегулирование разногласий между двумя сторонами политическим путем и неоднократно подчеркивал необходимость разрешить имеющиеся разногласия путем диалога, сообщает ТАСС.

Американские власти ранее неоднократно заявляли, будто Россия договорилась о покупке беспилотников у Ирана и якобы уже получила аппараты. Однако в Кремле подчеркивали, что сообщения о поставке партии дронов из Ирана в Россию не соответствуют действительности.

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