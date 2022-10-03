Москвич сам пришел за повесткой на мобилизационный пункт

Ранее в Москве открылись временные пункты мобилизации

Москвич Борис Кирсанов сам явился на мобилизационный пункт в Южном Бутове за повесткой, сообщает "Москва 24".

"Повестку я получил не сам. Мне не выдали, ко мне никто не приходил, я поехал за ней сам. Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки, бушлата. У меня из родственников только мать, она приняла это спокойно. Я ее оповестил, что поеду, она сказала, что это мое право", - сказал он.

В центре работают два коридора: через один проходят те, у кого есть вопросы по повестке, через второй - те, кто готов сразу отправиться в часть.

Ранее в Москве открылись временные пункты мобилизации - на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"