Варшава потребовала от российского посла осудить референдумы

Требование властей Польши к послу России в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является провокацией. Такое заявление в понедельник, 3 октября, сделал заместитель российского министра иностранных дел Евгений Иванов.

Замглавы МИД России прокомментировал вызов Андреева во внешнеполитическое ведомство Польши и выдвижение российскому дипломату требования осудить референдумы.

Иванов заявил, что это "очевидная провокация, совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе", сообщает РИА Новости.

По результатам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях были подписаны договоры о присоединении этих территорий к России в качестве новых субъектов Федерации.

Недружественные России западные страны назвали эти референдумы фиктивными и отказались признавать их результаты. В МИД России в ответ на это отметили, что данные государства просто никогда не признавали демократию.

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