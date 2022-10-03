Посол России в Австрии предложил Европе научиться жить с мыслью о референдумах

Протесты против результатов народного волеизъявления ничего не изменят, отметил дипломат

В состав России принимаются четыре новых субъекта Российской Федерации по результатам референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Заявления Запада по этому поводу ничего не изменят, заявил в понедельник, 3 октября, российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Как отметил дипломат, "Евросоюз и отдельные столицы ЕС могут заявлять что угодно", однако соответствующие договоры о принятии в состав России новых субъектов уже подписаны. По словам Любинского, "это реальность, с которой Евросоюзу придется жить и считаться впредь".

Посол подтвердил, что его вызывали в Министерство иностранных дел Австрии. Там Любинский напомнил, что "свободное волеизъявление миллионов людей на референдумах проведено в полном соответствии с нормами и принципами международного права", сообщает ТАСС.

Ранее в Совете Безопасности ООН прошло голосование по проекту резолюции США и Албании об осуждении референдумов. Однако Россия использовала право вето и блокировала принятие этого документа. Как заявил постпред нашей страны Василий Небензя, некоторые из коллег "достигли дна", попытавшись прямо осудить одного из членов Совбеза.

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