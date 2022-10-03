ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Срок годности "Спутника V" увеличили

18:37
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Обновлена инструкция к препарату

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен, передает РИА Новости со ссылкой на обновленную инструкция к препарату.

"Спутник V" против "дельты" и "омикрона" передан на производство
Назальный "Спутник" показал эффективность против всех штаммов COVID-19

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I - 18 месяцев, Компонент II - 18 месяцев", - сказано в документе.

Ранее в Минздраве сообщали, что сроки годности "Спутника V" для разных производителей составляют от 6 месяцев до 1 года, решение было принято на основании экспертизы.

"Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от COVID-19. Одобрена для применения в России она была в августе 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.