Срок годности "Спутника V" увеличили

Обновлена инструкция к препарату

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен, передает РИА Новости со ссылкой на обновленную инструкция к препарату.

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I - 18 месяцев, Компонент II - 18 месяцев", - сказано в документе.

Ранее в Минздраве сообщали, что сроки годности "Спутника V" для разных производителей составляют от 6 месяцев до 1 года, решение было принято на основании экспертизы.

"Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от COVID-19. Одобрена для применения в России она была в августе 2020 года.

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