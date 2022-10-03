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Nvidia закроет офис в России

18:54
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Произойдет это до конца октября

Американский производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России, пишет Forbes со ссылкой на источник.

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Уточняется, что произойдет это до конца октября. Сотрудники смогут переехать в другие страны или уволиться по соглашению сторон.

Также стало известно, что Nvidia объявила сотрудникам о закрытии офиса в России 30 сентября. Озвученная причина - "невозможность обеспечить эффективную работу".

До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек. Это в основном инженеры.

Nvidia открыла офис в России в 2003 году.

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