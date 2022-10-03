"Это только начало": как Госдума голосовала за расширение российской территории

В течение ближайших десяти дней президент назначит временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых субъектов федерации

Сегодня депутаты Государственной думы единогласно ратифицировали законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Накануне вечером президент внес в нижнюю палату парламента четыре договора и закона - они закрепляют присоединение новых субъектов в границах, в которых те существовали в бывшей Украинской ССР.

Чтобы принять сегодня судьбоносные решения, депутаты внесли изменения в график работы нижней палаты парламента. Отложили региональную неделю, чтобы принять в состав России новые субъекты. Накануне президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Представлять в парламенте договоры с республиками и областями Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова.

"Эти восемь лет ничему не научили украинский режим, теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах - мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу заокеанских хозяевам", - сказал министр.

Первым ставится на голосование вопрос о ратификации договора между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Когда спикер Вячеслав Володин объявляет результаты, зал, где присутствуют и представители четырех новых регионов, взрывается аплодисментами. Единогласно депутаты голосуют и за ратификацию договоров с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

"Россия последовательно решала вопросы и, в том числе, по ДНР, ЛНР. И использовали Нормандский формат, который сегодня вспоминали. Он был поддержан Совбезом. И тем не менее, ничего не делалось, вся ситуация торпедировалась, мер не принималось и президент принял единственно правильное решение, которое могло защитить людей", - отметил Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"То, что происходит в эти дни, - это большой праздник. Но это суровый праздник. Он похож, наверное, на наши первые радости, когда в 1943 году стали отмечать в Москве таким рабочим, боевым салютом возвращение наших городов и наших территорий", - добавил Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

Сегодня нас, россиян, стало на восемь миллионов больше, а территория страны увеличилась на 109 тысяч квадратных километров. Процесс возвращения русских домой набирает обороты, единодушно отмечают депутаты.

"Я поздравляю вас с этим историческим решением и надеюсь, что мы все сделаем для того, чтобы выполнить те установки, которые президент сформулировал в ходе своего выступления в Кремле. Мне кажется, что мы наконец-то осознали, что спасение наше прежде всего в единстве русского мира", - подчеркнул Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

"Мы сегодня должны понять, что России, для великой державы, которой уготована особая роль в мировой архитектуре 21-го столетия, пора собирать своих домой. Это задача действительно глобального масштаба, неоднократно поставленная президентом России", - сказал Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

"Наконец-то свершилось то, чего мы все ждали очень долго. Особенно, конечно, ждали наши люди в Новороссии, на Украине. И то, что мы сегодня делаем, этим, конечно, будут гордиться наши дети, наши внуки. Но это только начало", - обратил внимание Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая России - За правду" в Госдуме.

Второй блок вопросов - принятие сразу в первом чтении и в целом федеральных конституционных законов о вхождении в состав России новых субъектов федерации. Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству, документы закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии для тех, кто проживает на территории образуемых субъектов федерации, формирует систему защиты их прав и свобод.

В частности, будут признаны документы об образовании, о гражданском состоянии, засчитан трудовой стаж, право на получение пенсии, социальной медицинской помощи - выданные и зафиксированные ранее в ДНР и ЛНР, а также на Украине. Работа столь важная и объемная, что предусмотрен переходный период до 2026 года. А вот украинская гривна в четырех регионах будет ходить только до конца этого года. С 1 января 2023-го единственных законным платежным средством станет российский рубль. И уже до 15 декабря должны быть приняты бюджеты двух республик и двух областей, ведь понадобятся корректировки и в бюджет федеральный, над которым сейчас работает Госдума.

Об изменениях в составе России премьер Михаил Мишустин сегодня на встрече в Москве проинформировал своего белорусского коллегу Романа Головченко: "Такое решение стало результатом выбора жителей этих территорий - миллионов людей. Президент Путин особо подчеркнул, что это их неотъемлемое право, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций. Они выбрали быть со свим народом и своей Родиной. Важно сделать все для их безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни".

В течение ближайших десяти дней президент назначит временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых субъектов федерации. Ключевые решения приняты. Теперь депутатам Государственной думы предстоит большая законотворческая работа для полной интеграции новых регионов в Российскую Федерацию. Так, в 2014 году после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией понадобилось принять свыше 70 законов в самых разных сферах.

Алексей Платонов, Роман Лагунов и Данил Гималов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"