Болгария отказалась подписать декларацию о вступлении Украины в НАТО

Киев решил добиться ускоренной процедуры принятия в Альянс

Президент Болгарии Румен Радев отказался подписать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказали в администрации болгарского лидера.

Как уточнили в Софии, камнем преткновения стал именно пункт о членстве Украины в НАТО, при этом президент Болгарии поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе.

Болгарский президент выразил убежденность в том, что обсуждать членство Украины в НАТО можно лишь после того, как Россия и Украина как стороны конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.

При этом Радев уточнил, что хотя София подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в абсолютно другой обстановке в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что члены Североатлантического альянса по-разному восприняли просьбу Киева об ускоренном приеме. Некоторые из них не поддерживают вступление Украины в НАТО, при этом все говорят о необходимости консенсуса в этом вопросе.

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