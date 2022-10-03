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Правительство уточнило длительность персональной отсрочки от частичной мобилизации

19:40
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Решение о таких отсрочках принимает специальная комиссия

Персональная отсрочка в рамках частичной мобилизации может быть предоставлена гражданам, находящимся в запасе, в исключительных случаях. Об этом рассказали в понедельник, 3 октября, на официальном правительственном ресурсе "Объясняем.рф".
Призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в ЛНР

Как уточняется в Telegram-канале ресурса, такая отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.

Решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти в отношении работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций.

Вносить предложения о персональных отсрочках могут также территориальные комиссии в отношении работников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.

Ранее Минцифры опубликовало рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, которые могут получить освобождение от частичной мобилизации. Всего в список входят 195 специальностей.

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Частичная мобилизация
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