США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины

Ему заблокируют активы в юрисдикции США

Соединенные Штаты ввели санкции против премьера хорватско-мусульманской части Боснии и Герцеговины Фадила Новалича, сообщил американский Минфин.

Там заявили, что Новалич, воспользовавшись служебным положением, добыл списки пенсионеров и рассылал им письма с перечислением собственных достижений и обещаниями повышения социальных выплат.

Кроме того, Вашингтон внес в "черный список" одного из богатейших сербских предпринимателей Боснии и Герцеговины Слободана Станковича. Его обвиняют в получении выгодных заказов для своей строительной компании благодаря тесным связям с руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Обоим заблокируют активы в юрисдикции США и запретят сделки с американскими физическими и юридическими лицами.

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