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Россия и еще десять стран в СПЧ ООН потребовали прекратить русофобию

20:01
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Государства выступили с совместным заявлением

Одиннадцать стран, в том числе Россия, Белоруссия и Китай, выступили в понедельник, 3 октября, в Совете по правам человека при ООН с заявлением, осуждающим дискриминацию русских и русскоязычных жителей, развязанную властями ряда государств в последние месяцы.
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Документ также подписали Боливия, Венесуэла, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.

Заместитель постоянного представителя России при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков огласил заявление, в котором отмечается обеспокоенность относительно беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации русских и русскоязычных, которые "систематически дискриминируются на этнической и языковой основе".

Авторы заявления выступили с призывом "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования русских и русскоязычных жителей", а также вернуться к ответственному выполнению своих обязательств по соблюдению. прав человека, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая не Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что русофобия, которая теперь во многих странах едва ли не узаконена, приобрела на Западе беспрецедентные и гротескные формы.

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