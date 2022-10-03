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Появились подробности о подготовке мобилизованных

20:19
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Российское правительство дало разъяснения

Общая продолжительность подготовки граждан, призванных в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации, может составлять до одного месяца. Об этом рассказали в понедельник, 3 октября, на официальном правительственном ресурсе "Объясняем.рф".
Призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в ЛНР

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил  в стране частичную мобилизацию, чтобы сформировать новые воинские подразделения и доукомплектовать имеющиеся для участия в специальной военной операции на Украине и территориях, вошедших в состав России.

Как уточняется на официальном сайте ресурса, после призыва в рамках частичной мобилизации граждане на полигонах проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью. Задача этой подготовки — восстановление навыков, полученных ранее при прохождении службы в ВС России.

Военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах.

В учебных центрах Минобороны по всей России продолжается подготовка бойцов в рамках объявленной частичной мобилизации. Под руководством опытных инструкторов добровольцы и призывники освежают знания и оттачивают навыки, полученные в свое время в ходе службы в армии — от тактики боевых действий до оказания медицинской помощи.

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