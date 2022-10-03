Мосгорсуд признал законным включение Дудя в реестр иноагентов

В удовлетворении апелляционной жалобы отказано

Мосгорсуд в понедельник признал законным отказ в иске блогеру Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) к Минюсту.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано", - приводит сообщение суда "Интерфакс".

В своем иске Дудь оспаривал само включение в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также неуведомление об этом внесении.

Представители блогера считают, что его признали иностранным агентом за получение денег за рекламу с YouTube, а также распространение в интервью информации онлайн-изданий, которые признаны в России СМИ-иноагентами.

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