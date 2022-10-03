Илон Маск поделился видением условий мира на Украине

Российский Крым и нейтральная Украина

Американский предприниматель Илон Маск перечислил в соцсетях четыре пункта "украинско-российского мира".

В частности, план бизнесмена предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН". Кроме того, по мнению Маска, Крым останется "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" - с гарантиями водоснабжения полуострова. Четвертый пункт - нейтральный статус Украины.

"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", - написал Маск.

Он добавил, что конфликт может в итоге вылиться и в ядерную войну. Этот сценарий Маск назвал существующим, но маловероятным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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