Пентагон заметил "тактическое согласование" между Россией и Китаем

США объявили о готовности к одновременному противодействию Москве и Пекину

Американские власти настроены на организацию одновременного противодействия России и Китаю. Такое заявление в понедельник, 3 октября, сделала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

По утверждению представителя Пентагона, "у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как противостоять двум вызовам", поскольку "реальность такова".

Уолландер заявила, что Москва и Пекин согласовывают свои действия "в тактическом и стратегическом плане", так как многие интересы России и КНР совпадают.

Однако Соединённые Штаты, а также их союзники и партнеры "по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей и опасной России", цитирует Уолландер ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. При этом Россия и Китай выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Азии со стороны США, в том числе на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

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