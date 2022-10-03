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Пентагон заметил "тактическое согласование" между Россией и Китаем

20:42
  • понедельник
  • 03 октября 2022

США объявили о готовности к одновременному противодействию Москве и Пекину

Американские власти настроены на организацию одновременного противодействия России и Китаю. Такое заявление в понедельник, 3 октября, сделала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
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По утверждению представителя Пентагона, "у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как противостоять двум вызовам", поскольку "реальность такова".

Уолландер заявила, что Москва и Пекин согласовывают свои действия "в тактическом и стратегическом плане", так как многие интересы России и КНР совпадают.

Однако Соединённые Штаты, а также их союзники и партнеры "по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей и опасной России", цитирует Уолландер ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. При этом Россия и Китай выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Азии со стороны США, в том числе на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

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