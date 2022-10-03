МИД России объяснил нежелание Запада строить архитектуру равной безопасности

Западные страны не хотят признать за другими право на свободу выбора

Запад не готов выстраивать универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества. Такое заявление в понедельник, 3 октября, сделал заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов.

Дипломат отметил, что "западные страны разрушили целый ряд опор архитектуры глобальной безопасности, включая соглашения в сфере контроля над вооружениями".

Особую роль сыграли США, которые рассматривают суверенный курс России "в качестве основного препятствия на пути восстановления своих гегемонистских позиций", заявил Воронцов.

Представитель МИД рассказал, что против России и других государств, которые Вашингтон объявил своими противниками, американцы формируют разнообразные коалиции. Несогласных с американским курсом пытаются наказывать с применением широкого инструментария: от односторонних санкций до ограничения участия в межгосударственных организациях и прямого силового давления.

При этом "идеологической ширмой", по выражению дипломата, выступает концепция "порядка, основанного на правилах", которая разработана узкой группой стран для обслуживания исключительно собственных интересов и имеет конфронтационный характер, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир заявил, что США стремятся разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С этой целью увеличивается ударный потенциал американской группировки, а также прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств.

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