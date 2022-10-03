Макрон переоделся, чтобы экономить на отоплении

Ранее французское правительство приняло решение снизить потребление электроэнергии на 10%

Президент Франции Эмманюэль Макрон появился на выступлении в пиджаке и водолазке, передает РИА Новости.

ту одежду французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков, чтобы экономить на отоплении. Французские СМИ называют пиджак и водолазку новым символом политики "энергетической трезвости".

Ранее французское правительство приняло решение снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Среди обязательных мер - поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов.

По словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году власти страны потратят 16 миллиардов евро.

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