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Россия расширила ответные санкции против западных компаний

21:21
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Под рестрикции попал оператор ПХГ "Катарина"

Россия ввела санкции в отношении оператора германского подземного хранилища газа (ПХГ) "Катарина", компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Об этом стало известно в понедельник, 3 октября.

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Согласно постановлению за подписью главы российского правительства Михаила Мишустина, перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, дополнен пунктом следующего содержания: "32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия).

Как уточняет "Интерфакс", ПХГ "Катарина" является проектом, реализованным "Газпром Экспорт" вместе с компанией Verbundnetz Gas AG.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными и продуманными. Представитель Кремля напомнил заявления президента России Владимира Путина о том, что "мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер".

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