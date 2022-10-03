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Таджикистан опроверг участие мигрантов в частичной мобилизации в России

21:42
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Таджикских мигрантов не призывают в ряды российской армии

Сообщения о призыве мигрантов из других стран на службу в российскую армию не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказали в посольстве Таджикистана в России.
Правительство уточнило длительность персональной отсрочки от частичной мобилизации

В дипмиссии назвали сообщения о мобилизации в России иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из Республики Таджикистан, провокационными, ложными и необоснованными.

Как отметили в посольстве, ложную информацию распространяют отдельные лица и провокационные группы в соцсетях. Однако необходимо ориентироваться только на официальную информацию, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию, в рамках которой в ряды российской армии планируется призвать до 300 тысяч резервистов. На официальном правительственном портале "Объясняем.рф" уточнили, что в период частичной мобилизации призыву подлежат военнообязанные граждане России с категориями "А", "Б", "В". При этом призывают тех, кто необходим для выполнения задач в рамках спецоперации.

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Частичная мобилизация
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