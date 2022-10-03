Российские власти опровергли право военкомов опечатывать квартиры

В таких случаях нужно обращаться в полицию

Сотрудники военных комиссариатов не могут опечатывать двери квартир, это неправомерное действие. Такое разъяснение в понедельник, 3 октября, дал официальный правительственный ресурс "Объясняем.рф".

Как сообщается на официальном сайте ресурса, незаконными также являются действия сотрудников военкомата, если они забирают паспорта граждан из многофункциональных центров (МФЦ).

В случае нарушения законодательства граждане вправе обращаться в правоохранительные органы, включая полицию и прокуратуру.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что по его поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены прокуроры соответствующих уровней. Российский лидер поручил генеральному прокурору незамедлительно реагировать на каждый сигнал о нарушениях в ходе мобилизационной кампании.

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