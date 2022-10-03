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ФИФА обязала итальянский клуб расплатиться с московским "Локомотивом"

22:34
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" за 14,5 млн евро в сентябре 2020 года

Международная федерация футбола обязала итальянский клуб "Аталанта" в течение полутора месяцев погасить задолженность перед "Локомотивом" за переход полузащитника Алексея Миранчука, передает "РБК".

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Миранчук перешел в итальянский клуб за 14,5 млн евро в сентябре 2020 года. Как сообщил гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко, "Аталанта" не выплатила сумму полностью, а в качестве предлога для задержек итальянцы используют санкции ЕС.

"ФИФА поддержала требования "железнодорожников"и постановила, что "Аталанта" должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки - с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Миранчук провел за "Аталанту" 56 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь голевых передач. В настоящее время полузащитник выступает на правах аренды за "Торино".

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