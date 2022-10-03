Пентагон не счел преждевременными планы восстановления Украины

У американских властей "уже есть мысли в этом направлении"

Соединённые Штаты, Европа и различные международные организации "твердо намерены" поддержать восстановление Украины. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказала помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Представитель Пентагона заявила, что не считает такие планы преждевременными. При этом Уолландер рассказала, что у властей США "уже есть мысли в этом направлении".

Чиновница отметила, что Соединённые Штаты начали думать о том, какую помощь в восстановлении Украины должны оказать, а также подчеркнула, что придется задействовать международное сообщество — Всемирный банк, Международный валютный фонд, сообщает ТАСС.

В начале сентября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что потери Украины от военных действий в общей сложности составляют 326 млрд долларов. По словам политика, 105 млрд долларов необходимо будет потратить на восстановление разрушенных в стране объектов.

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