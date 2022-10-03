Бывший глава ЦРУ озвучил ядерные угрозы в адрес Москвы

Впрочем, сразу оговорился, что это - лишь гипотетический сценарий

Сразу два европейских банка - швейцарский "Кредит Суисс" и германский "Дойче Банк" - могут объявить о банкротстве, предупреждают западные СМИ. Крах этих гигантов грозит запустить мировой экономический кризис - и это на фоне серьёзных проблем в энергетике. Кроме того, в некоторых странах нарастают противоречия в правящих кругах. Но главной целью многие западные политики продолжают считать помощь Украине. Что невольно подтвердила и президент Молдавии Майя Санду, которая попалась на крючок российских пранкеров.

В европейских супермаркетах все дорожает на глазах. В ряде ресторанов теперь обслуживают при свечах. Электричество слишком дорого. Это касается и материковой Европы, и Великобритании, где даже привычные, британцам "фиш энд чипс", кусочки трески с картошкой, многим уже не по карману.

Этот процесс вот-вот приобретет лавинообразный характер. Спасибо мудрой политике кабмина и лично Элизабет Трасс, решивший заодно сократить социальные пособия, чтобы бюджет не пострадал из-за снижения налогов для богатых. Так как им, посчитали на Даунинг стрит, сейчас тяжелее всего.

Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Правда, на их месте рискует оказаться и сама Элизабет Трасс. Потому как общество по поводу её инициатив - бурлит. Пресса тоже негодует, проходясь по персоне премьер-министра словесным катком: "В политическом плане Лиз Трасс - ходячий труп: неизбранный премьер от партии консерваторов без легитимности, авторитета и теперь сторонников".

Вот уже и однопартийцы, пока, правда, анонимно, призывают вынести Трасс вотум недоверия. В пользу этого решения говорят и данные последних опросов, сообщает Guardian. Деятельность премьер-министра поддерживает лишь 18% британцев. Это даже ниже, чем у Бориса Джонсона перед его отставкой. Он, кстати, сегодня получил новый пост. Возглавил группу дружбы с Украиной, специально созданную в рамках консервативной партии. Вот только самой Великобритании, как, впрочем, и Европейскому союзу, эти отношения с Киевом совсем не идут на пользу.

"Стремительный экономический коллапс, с которым сталкивается Британия, это просто ускоренная версия того, через что предстоит пройти всей Европе. Высокие цены на энергоносители сделают европейское производство неконкурентоспособным. Единственным логичным ответом ЕС на угрозу повсеместной деиндустриализации является повышение тарифов. Этот процесс удивительно похож на начало "Великой депрессии", - говорят эксперты.

И это не просто вероятный сценарий. Вот-вот, пишут западные СМИ, о банкротстве может объявить один из старейших банков Швейцарии "Кредит Суисс". Крайне плохи дела и у "Дойче Банка". В итоге крах этих двух гигантов, считают аналитики, может запустить новый мировой экономический кризис.

На фоне энергетических проблем, которые сейчас испытывает Евросоюз, такого удара его экономика не выдержит. Ей бы предстоящую зиму пережить. Потому как даже накопленного в хранилищах газа, предупреждает "Газпром", до весны не хватит.

Например, в Германии в прошлом отопительном периоде (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем - 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии - 92%, объём активного газа - 20 млрд куб. м. Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением в течение всего двух месяцев из шести.

При наличии рабочих газопроводов системы "Северный поток", эту проблему можно было бы легко решить. Однако их намеренно повредили, совершив теракт. Кто это сделал - в европейских столицах прекрасно осведомлены. Но там предпочитают помалкивать, боясь обострения отношений с США. В Вашингтоне при этом уже потирают руки, рассчитывая на сверхприбыли от поставок нефти и сжиженного газа в ЕС.

"Мы значительно увеличили наше производство, а также сделали доступным для Европы сжиженный природный газ. Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии России против Украины", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

А еще США с распростертыми объятиями принимают европейских производителей, которые из-за высоких цен на энергоносители вынуждены переезжать в Штаты. Туда же происходит и перекачка капиталов. Для этого отчасти и нужен был конфликт на Украине, который Америка продолжает развивать, сыпя угрозами в адрес России. Тема возможного применения нашей страной ядерного оружия не дает тамошним чиновникам покоя.

Вот и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус поспешил высказаться на этот счет: "Мы ответим, возглавив коллективные усилия НАТО, и уничтожим все обычные российские вооружения, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя на Украине, а также в Крыму, и все корабли Черноморского флота".

То, что и Россия тогда тоже ответит, а мир погрузится в пучину ядерной войны, этого товарища, видимо, не особенно волнует. Впрочем, Петреус проговаривает, что это лишь гипотетический сценарий. Оно и понятно. Потому как согласно оценкам, в том числе и западных экспертов, несмотря на всю помощь НАТО, Россия в итоге добьется поставленных целей на Украине, не используя ядерный арсенал.

"На Западе об этом не знают, но российские войска на Украине никогда не имели численного преимущества с того дня, как они туда вошли. Но это довольно скоро изменится. И я думаю, что Путин собирается урегулировать этот спор на Украине на приемлемых для России условиях, которые нам могут не понравиться. Тем более, что помимо Польши никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. И если мы будем продолжать придерживаться линии конфронтации, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет, - подчеркнул Дуглас Макгрегор, бывший старший советник главы Пентагона.

Серьезные проблемы могут возникнуть и у нынешних проамериканские политиков. Недовольство их действиями продолжает расти. Это заметно и в некогда богатой Германии, и нищей Молдавии, президенту которой на днях позвонили российские пранкеры. Полной беседы пока нет в общем доступе, но из тех фрагментов, что уже попали в сеть, следует, что Майя Санду с легкостью готова торговать территорией своей страны. И вынашивает планы мобилизации граждан.

"Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора. Мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов. И мы просим наших партнёров оказать нам определённую поддержку", - сказала она.

Речь явно идет о поставках оружия, что вызывает определенное беспокойство - для чего оно Молдове? И что будет в случае того, если так называемые друзья удовлетворят просьбу официального Кишинева.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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