Это должны понимать те, кто поставляет Киеву оружие, заявил политик

Государства, снабжающие Украину оружие и помогающие киевскому режиму вести военные действия, должны понимать возможные последствия своих действий. Об этом в понедельник, 3 октября, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1", что после принятия республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации западные страны, поставляя Киеву оружие для обстрела этих территорий, втягиваются в прямой конфликт с Россией.

Володин отметил, что "мы будем уже разговаривать со всеми, кто передает технику, вооружение, направляет наемников, по-другому, и они должны знать это".

Глава нижней палаты российского парламента указал, что участники спецоперации после принятия решений о вхождении в состав России новых субъектов "будут защищать свою единую страну".

В России неоднократно предупреждали об опасных последствиях накачивания оружием киевского режима. Однако Запад игнорирует эти предупреждения.

Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные могут использовать поставляемое им западное оружие для атак на новые субъекты Российской Федерации. По утверждению главы Госдепа, у Киева якобы есть право "вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией".

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