ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На "Госуслугах" появилась форма записи добровольцев для участия в спецоперации

22:58
  • понедельник
  • 03 октября 2022

К добровольцам предъявляется ряд требований

Россияне, которые хотят стать добровольцами и принять участие в специальной военной операции на Украине, могут воспользоваться специальной формой через официальный интернет-сервис предоставления государственных услуг.

Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться
Врач из Москвы рассказала о решении мобилизоваться добровольно

Согласно данным портала "Госуслуг", записаться добровольцем могут граждане России, которые числятся в запасе Вооруженных Сил и имеют военно-учетные специальности.

Предельный возраст призыва добровольцев составляет 50 лет для рядовых и сержантов, 60 лет для младших офицеров и 65 лет для старших офицеров. При этом необходимо относиться к категориям годности "А", "Б", "В".

Кроме того, на портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России. Чтобы направить жалобу, нужно воспользоваться услугами бота Макса на портале, написать в строке чата жалобу и выбрать графу "Призыв в рамках частичной мобилизации".

Ранее сообщалось, что в российских военных комиссариатах отмечается наплыв добровольцев, желающих участвовать в специальной военной операции. В военкоматах уточняют военно-учетную специальность прибывших и при принятии решения о призыве присваивают им статус контрактников. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.