На "Госуслугах" появилась форма записи добровольцев для участия в спецоперации

К добровольцам предъявляется ряд требований

Россияне, которые хотят стать добровольцами и принять участие в специальной военной операции на Украине, могут воспользоваться специальной формой через официальный интернет-сервис предоставления государственных услуг.

Согласно данным портала "Госуслуг", записаться добровольцем могут граждане России, которые числятся в запасе Вооруженных Сил и имеют военно-учетные специальности.

Предельный возраст призыва добровольцев составляет 50 лет для рядовых и сержантов, 60 лет для младших офицеров и 65 лет для старших офицеров. При этом необходимо относиться к категориям годности "А", "Б", "В".

Кроме того, на портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России. Чтобы направить жалобу, нужно воспользоваться услугами бота Макса на портале, написать в строке чата жалобу и выбрать графу "Призыв в рамках частичной мобилизации".

Ранее сообщалось, что в российских военных комиссариатах отмечается наплыв добровольцев, желающих участвовать в специальной военной операции. В военкоматах уточняют военно-учетную специальность прибывших и при принятии решения о призыве присваивают им статус контрактников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"