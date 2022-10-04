Политический фарс: требования Польши о репарациях возмутили ФРГ

В Берлине уже не раз говорили, что данный вопрос давно закрыт

Любить - так королеву, просить - так миллион. Нет, лучше триллион! В начале сентября неугомонные польские политики наделали шума на всю Европу, решив потребовать от Германии репарации за Вторую мировую войну. В размере одного триллиона 300 миллиардов долларов. Тогда все подумали, что это дурной политический фарс, но нет! В понедельник министр иностранных дел Польши подписал документ, который предписывает Берлину выплатить названную сумму.

В Берлине уже пробовали говорить, что вопрос с репарациями давно закрыт. Плохо они знают польских товарищей. Президент Анджей Дуда вообще решил брать деньги оптом.

"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России", - заявил он.

То, что вас от нацистов Красная армия спасла и вашу страну от них освободила, вспоминать не будем? Зачем? Деньги не пахнут. Да что там деньги! Польская партия "Право и справедливость", которую возглавляет постепенно выживающий из ума старый русофоб Ярослав Качиньский, решила еще и территории себе отщипнуть. Потребовав возвратить Силезские земли, переданные Чехословакии после Второй мировой в качестве компенсации за оккупацию 1938 года. Чтобы чехам не обидно было, прозвучало также предложение разделить Российскую Калининградскую область между Чехией и Польшей.

Что за виртуальный мир, где все должны Варшаве? Они какой-то фильм снимают, где все фантазии больных голов превращаются в реальность? А почему не потребовать компенсации за Польскую авантюристку Марину Мнишек, жену Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, которая в 1606 году просидела примерно неделю в Москве на царском троне? Ей же государственная пенсия от России положена?

А вдруг где-то что-то дадут? А пока не дают, польский Минфин гостеприимно предложил брать деньги с украинских беженцев. С тех доходов, которые они получают на Украине. Даром что ли кормить братский народ? Успехов польским товарищам в их финансовых начинаниях. Даже если весь мир считает, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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