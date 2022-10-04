"Играет роль": импульсивному поведению "актера Зеленского" нашли объяснение

Эксперт объяснил, зачем Зеленский подал заявку на вступление в НАТО

При явном нежелании стран НАТО вмешиваться в конфликт на Украине Киев стал активно требовать ускоренного приёма в альянс. В Москве внимательно следят за этим, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что стремление Украины в НАТО стало одной из причин проведения военной спецоперации.

На что рассчитывает Зеленский, подавая заявку на вступление в североатлантический блок? Встретит ли он поддержку? И какой ответ может дать Запад на вхождение в состав России новых регионов? В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Нужно понять: Зеленский – не президент Украины. Зеленский – актер, играющий роль президента. Все ключевые решения принимает не Зеленский. Ему дали свою роль, сказали – играй", - отметил Марков.

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