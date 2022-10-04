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Минобороны показало, как "Орланы" работают в зоне спецоперации

08:48
  • вторник
  • 04 октября 2022

Беспилотники выполняют разведывательные полеты

Противнику не спрятаться от зоркого российского "Орлана". Кадры боевой работы беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации сегодня показало Минобороны.  

"Орлан-10" способен в условиях радиоэлектронных помех, создаваемых противником, выполнять разведывательные полеты и поиск целей на тактическую глубину. Кроме того, расчеты беспилотников подразделений Западного военного округа ведут корректировку огня и видеофиксацию поражения живой силы и техники националистов. "Орланы" оборудованы мощной оптикой и тепловизорами, они способны работать круглые сутки.

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