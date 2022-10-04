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Уничтожил вражескую разведгруппу: названы новые имена героев спецоперации

08:50
  • вторник
  • 04 октября 2022

Наши военные проявляют мужество и отвагу

Старший сержант Алексей Долматов сумел в кратчайшие сроки восстановить поврежденную националистами связь. Это позволило не только  оперативно передать координаты противника, но и обеспечить координацию действий нашей инженерной группы, которая возводила понтонный мост для продвижения союзных сил.

Старший лейтенант Артём Негурица в сложной радиоэлектронной обстановке смог наладить непрерывную связь командования с подразделениями. По вражеским целям был нанесен удар нашей артиллерией и налажено устойчивое управление войсками на поле боя. Радикалы отступили.

Младший сержант Сергей Шугало, командуя расчетом боевой машины РСЗО, точным ударом подавил огонь артиллерии боевиков, уничтожив более 10 националистов и 4 единицы спецтехники. Союзные силы перешли в наступление.

Командир отделения, сержант Тимур Цховребов обнаружил украинских диверсантов, которые готовили нападение на нашу колонну. Десантники приняли решение атаковать. Вражеская разведгруппа была уничтожена. Потерь среди наших бойцов нет.

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