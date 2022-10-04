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Медведев призвал присвоить Маску внеочередное офицерское звание

08:20
  • вторник
  • 04 октября 2022

Замглавы Совбеза оценил "мирный план" основателя Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск достоин внеочередного офицерского звания, пошутил зампредседателя Совбеза России. Дмитрий Медведев прокомментировал "мирный план" для Украины, который накануне опубликовал миллиардер в соцсети.

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"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", - написал Медведев в Telegram.

Замглавы Совбеза предположил, что в следующем посте Маск признает Украину "искусственно созданным государством".

Мирный план, опубликованный основатель Tesla, включает в себя четыре пункта. Первый - новый референдум на территориях присоединенных регионов, на сей раз под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. Второй пункт - Крым остается в составе России, как это было с 1783 года (передача полуострова Украине - ошибка Хрущева, уверен предприниматель). Третье - гарантии водоснабжения Крыма, и четвертое – нейтральный статус Украины. Маск уверен, что рано или поздно ситуация разрешится именно таким способом.

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