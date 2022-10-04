Гендиректор Запорожской АЭС признался в работе на СБУ

Игорь Мурашов выслан на подконтрольную Киеву территорию

Информацию о ситуации на Запорожской АЭС передавал украинским спецслужбам гендиректор станции. В этом признался сам Игорь Мурашов. По его словам, он осознавал, что обстреливают АЭС украинские войска.

"Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", — рассказал Мурашов в эксклюзивном сюжете телеканала "Россия 24".

Гендиректора Запорожской АЭС обвинили в "деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации". Игоря Мурашова выдворили на подконтрольную Украине территорию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"