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Запущенная Пхеньяном ракета улетела на 5 тысяч километров

08:30
  • вторник
  • 04 октября 2022

Траектория прошла над японской префектурой Аомори

Экстренная система оповещения сработала в Японии. Над префектурой Аомори пролетела баллистическая ракета, запущенная КНДР. Снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане.

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету

Северокорейская баллистическая ракета пролетела 4,6 тысячи километров, на максимальной высоте в 1 тысячу километров, заявили в Токио.

"Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она преодолела около 4,6 тысячи км, максимальная высота полета составила порядка 1 тысячи км", - заявил на пресс-конференции по итогам срочного заседания Совета национальной безопасности генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Мацуно подчеркнул, что ракетные технологии Северной Кореи продолжают совершенствоваться. За военной активностью Пхеньяна пристально следит Токио в сотрудничестве с Сеулом и Вашингтоном, приводит слова чиновника ТАСС.

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