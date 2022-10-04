Запущенная Пхеньяном ракета улетела на 5 тысяч километров

Траектория прошла над японской префектурой Аомори

Экстренная система оповещения сработала в Японии. Над префектурой Аомори пролетела баллистическая ракета, запущенная КНДР. Снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане.

Северокорейская баллистическая ракета пролетела 4,6 тысячи километров, на максимальной высоте в 1 тысячу километров, заявили в Токио.

"Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она преодолела около 4,6 тысячи км, максимальная высота полета составила порядка 1 тысячи км", - заявил на пресс-конференции по итогам срочного заседания Совета национальной безопасности генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Мацуно подчеркнул, что ракетные технологии Северной Кореи продолжают совершенствоваться. За военной активностью Пхеньяна пристально следит Токио в сотрудничестве с Сеулом и Вашингтоном, приводит слова чиновника ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"