Комитет Совфеда поддержал законы о принятии новых регионов в Россию

Верхней палате парламента рекомендовали одобрить документы

Законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России поддержаны комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Верхней палате парламента по итогам заседания комитета рекомендовано одобрить документы.

В соответствии с законами, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов.

Жители новых регионов с 30 сентября - дня их принятия в состав России - признаются российскими гражданами. В течение месяца они могут подать заявления об отказе от гражданства России.

Президент России Владимир Путин 2 октября внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России, а также международные договоры на ратификацию. Конституционный суд одобрил внесенные главой государства документы в тот же день, передает ТАСС.

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