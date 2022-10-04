В Энергодаре задержали пособников украинских радикалов

Они передавали координаты

В Энергодаре задержаны двое пособников неонацистов, которые передавали координаты киевским боевикам для нанесения ударов по Запорожской АЭС. Радикалы работали на станции. Поддерживали контакты с ВСУ.

На этом видео - очередной обстрел Энергодара. Зафиксировано прямое попадание в трубы некогда крупнейшей на Украине ТЭС. На кадрах отчетливо видно – снаряд прилетел с севера, со стороны подконтрольного Киеву города Марганец. Откуда не прекращаются обстрелы мирной инфраструктуры.

Сотрудники силового блока администрации Энергодара вновь задержали наводчиков. Оба работали на атомной станции, один слесарем, второй поваром. Оба могли погибнуть в результате украинских обстрелов – снаряды взрывались и на крыше энергоблока и возле столовой, когда там находились сотрудники АЭС. Но, несмотря на это, задержанные все равно сотрудничали с неизвестными людьми и передавали им различные координаты.

Когда началась спецоперация, Александр Чупордя через знакомых вышел на неизвестного человека, которому передавал данные о перемещении сотрудников Росгвардии, охраняющих станцию. О том, что обстрелы ВСУ могут привести к ядерной катастрофе, даже не думал.

Владислав Овчинников тоже местный житель. 24-летний парень отслужил срочку, приносил присягу. Правда, забыл о том, что клялся быть верным и преданным украинскому народу. Своих соотечественников он подставил под удар артиллерии ВСУ.

Сложная ситуация сейчас на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ собрали большую ударную группировку и атакуют с трех сторон. Тяжелые бои идут под Давыдовым Бродом и под Дудчанами. Российская авиация и артиллерия работает практически на всей линии соприкосновения.

Ситуацию контролируют с воздуха. Расчеты беспилотников работают в условиях сильных радиоэлектронных помех. Камеры фиксируют позиции ВСУ не только на передовой, но и на тактической глубине. Нацбатальоны используют мирных жителей как "живой щит", располагаясь в том числе на объектах социальной инфраструктуры или в жилых домах.

В ДНР украинские подразделения предпринимают попытки контрнаступления на всех существующих направлениях. ВСУ понесли большие потери под Артемовском и Соледаром, столкнувшись с глубоко эшелонированной обороной союзных сил.

Новую попытку наступления от ВСУ ждут и на Лиманском направлении. Киев сейчас подтягивает резервы и проводит перегруппировку своих подразделений. Силы народной милиции ДНР и российские войска выстраивают оборону в районе населенного пункта Кременная. По превосходящим по численности силам противника не прекращается артиллерийский огонь.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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