Американский бизнесмен удивил киевские власти

Россия - крупная держава, которую нельзя игнорировать. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн. А миллиардер Илон Маск публично озвучил факты, о которых в современном западном обществе говорить не принято, в том числе об исторической принадлежности Крыма.

Беда пришла, откуда в Киеве не ждали. Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал на странице в соцсети свое видение урегулирования на Украине. И план этот никак не укладывается в то, каким видят решение проблемы представители киевского режима.

Свои предложения бизнесмен подкрепил голосованием - за или против. Ответ Киева был изначально очевиден - там началась настоящая истерика. Как мог человек, который вроде бы поддерживал позицию Украины и даже открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи, выдать такое? Но все заслуги перед Незалежной были мгновенно забыты. В ход пошли угрозы и откровенное хамство.

После этого заявления акции американского автопроизводителя Tesla рухнули почти на 8 процентов. Минус 70 миллиардов из бюджета предпринимателя. Казалось бы, дело в чистой экономике - продажи электромобилей упали. Но слишком уж точно по времени совпали предложения Маска и его обвал на бирже. Несколько часов страницу соцсети бизнесмена буквально лихорадило, чаша весов голосования склонялась то в одну, то в другую сторону. Маск пытался то ли урезонить критиков, то ли оправдаться.

Впрочем, на предложение опять же украинских пользователей засунуть "Старлинк" себе куда подальше, Маск ответил – "ОК", чем явно напугал Киев. Впрочем, вряд ли Пентагон, который приложил руку к созданию системы, даст ее в обиду. Воевать с ее помощью чужими руками на Украине куда проще. Вопрос в другом: как долго это еще будет продолжаться и сколько людей погибнет по воле киевского режима. А ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области теперь будут строить свою жизнь в составе России - мирно и свободно. И это уже не звоночек Киеву и настоящий набат, который только подтвердили неожиданные заявления Илона Маска. Вот только власти в Киеве давно надели западные шоры и снимать их не намерены. Как и сам коллективный Запад не хочет признавать очевидное. Это касается и событий на Украине, и ситуации в мировой экономике, особенно европейской, и, в частности, событий вокруг газопровода "Северный поток".

Джеффри Сакс, профессор экономики Колумбийского университета: Европейская экономика находится под ударом из-за того, что ее так резко отключили от источников энергии. И в довершение всего теперь еще разрушен и трубопровод. Кстати, я думаю, что это работа американцев или американцев в сговоре с поляками…

Ведущий: Послушай, Джефф, заканчивай! Ничего себе заявочки! С чего ты вдруг взял, что это американцы? У тебя что, и улики имеются?

Джеффри Сакс: Ну, во-первых, на радарах были замечены американские военные вертолеты, которые кружили над тем местом. Во-вторых, в начале года американцы грозились, что так или иначе прихлопнут "Северный поток". И, наконец, госсекретарь Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что это "феноменальная возможность". Довольно странно прозвучало, если ты так беспокоишься о диверсии на ключевом объекте международной инфраструктуры.

Так или иначе, а Европа теперь фактически без газа. И это при том, что план властей по энергосбережению с треском провалился. Агентство "Блумберг" приводит данные: как только в Германии похолодало, расход газа в домохозяйствах повысился на 15 процентов. А когда начались ограничения и пришли первые платежки с огромными суммами, люди вышли на улицы по всей стране. Вот только полиция сразу дала понять: церемониться с недовольными не намерена.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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