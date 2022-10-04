Северокорейская ракета заставила понервничать Японию и США

Впервые в истории ракета преодолела почти 5 тысяч километров

Новый рекорд для Северной Кореи. Сегодня она испытала баллистическую ракету с наибольшей дальностью полёта за всё время своих тестовых запусков. Этот факт в прямом и переносном смысле наделал немало шума в соседних странах. В Японии сработали сирены - граждан попросили срочно укрыться в убежищах. Сильно волнуются и в США.

Поезда на острове Хоккайдо не идут. Людей просят покинуть терминалы, залы ожиданий и перрон, и найти укрытия. Не исключено падение обломков. Работает общенациональная система мгновенного оповещения.

Баллистическую ракету в небе над Японией зафиксировали в 7:22 по местному времени. Она двигалась в восточном направлении. Скорость объекта почти 17 Махов – это более 20 тысяч километров в час. Ракета упала в воды Тихого океана. В Минобороны считают, что она преодолела самое большое расстояние за историю испытаний.

"Баллистическая ракета могла нанести ущерб самолетам и судам. Кроме этого, она угрожает безопасности и жителям, проживающим в районе, над которым пролетела ракета. Мы решительно протестуем против таких действий Северной Кореи", - сообщил Хирокадзу Мацуно, главный секретарь кабинета министров Японии.

Масштабные испытания Пхеньяна могли стать ответом на недавние военно-морские учения между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией. Северная Корея рассматривает их, как репетицию вторжения и провокацию. В свою очередь юг предупредил о решительном ответе.

"Такая безрассудная ядерная провокация столкнется с решительным ответом со стороны наших военных, а также наших союзников и международного сообщества", - сообщил Юн Сок Ель, президент Южной Кореи.

Учитывая мощность и дальность ракеты, Северная Корея теперь в прямом смысле может дотянуться до США. Например, до американского острова Гуам. Там находится военно-морская база. Это всего 3 с половиной тысячи километров от Пхеньяна. Энтони Блинкен тут же созвонился с главами Японии и Южной Кореи. Говорили о том, как привлечь КНДР к ответственности за ее неприемлемое поведение. В этом году Пхеньян провел рекордное количество ракетных испытаний и расширил свой арсенал вооружений. Эксперты говорят, что Ким Чен Ын хочет использовать его, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты.

Елена Макарова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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