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"Цифровой прорыв": призерами окружного хакатона стали 14 москвичей

11:52
  • вторник
  • 04 октября 2022

Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Четырнадцать участников из Москвы вошли в число победителей и призёров окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Это самое масштабное в стране событие для IT-специалистов. До финала дошли 44 команды. Программисты представили десятки интересных разработок по трём направлениям, в том числе алгоритм работы искусственного интеллекта для спасения белых медведей, нейронную модель прогноза инфляции.

Критериями отбора лучших на хакатоне стали знания, скорость и нестандартный подход к решению проблемы. Участники соревновались как индивидуально, так и объединяясь в команды по 3-5 человек.

"Все мероприятия в рамках проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект " - это соревнования для ребят, которые занимаются решениями с использованием технологий искусственного интеллекта. В 2022 году мы выбрали два формата проведения мероприятия: это окружные хакатоны и чемпионаты, вообще в течение года у нас пройдёт 8 окружных мероприятий в каждом федеральном округе", - пояснила руководитель проекта "Искусственный Интеллект" президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей" Светлана Терехова.

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