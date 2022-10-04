Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Лилии Феер

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 14-летней Лилии Феер. У девочки очень редкая форма рака крови - ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. О страшном диагнозе семья ребёнка узнала менее года назад. Лиля уже перенесла курс химиотерапии, и лечение дало хороший результат. И теперь, чтобы помочь организму победить недуг, девочке необходим повторный курс терапии, стоимостью около полутора миллионов рублей. Но для многодетной семьи это очень большая сумма.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Лили. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

У 14-летней Лили - редчайшая форма рака крови - ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, такие случаи встречаются примерно у одного из миллиона детей. Эта рыжеволосая девочками со смешными веснушками родом из маленького посёлка в Алтайском крае. Там и не подозревали, что существуют такие сложные заболевания. На лечение Лилю пришлось везти в Санкт-Петербург. Здесь врачи сумели подобрать нужную формулу терапии. Организм ответил на лечение.

Слово "домой" - самое заветное для каждого пациента онкологической клиники. Даже если врачи отпускают совсем ненадолго.

"Лилию мы сейчас отпускаем на месяц домой и через месяц она должна поступить к нам для повторного обследования - чтобы подтвердить ремиссию заболевания и для повторного курса терапии", - рассказала Полина Шевелева, врач-гематолог клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой.

От диагноза, который прозвучал как приговор, до этих обнадёживающих слов прошло 8 месяцев. Что пережила Лиля и ее семья за это время, описать невозможно.

"Ночами не спали, плакали, думали, как Лиля, как её здоровье. Искали пути. С какими людьми были не в мире – мы попросили прощения. Помирились, чтобы не было какого-то такого сопротивления духовного этому исцелению", - рассказал папа девочки Андрей Феер.

И сама девочка повзрослела за эти месяцы на годы. "Знаете, я всегда верила, что я нахожусь в больнице как-то случайно. Ну я не знаю, может быть, это у всех так. Может быть, я просто попала сюда для того, чтобы посмотреть, как другие люди живут, как им тяжело, больно и самой это пережить, чтобы потом понять других", - говорит Лиля.

Врачи хоть и обнадёживают, но знают по опыту: лейкоз - коварнейшее заболевание, слишком малы раковые клетки, чтобы не пропустить хоть одну. Поэтому Лиля обязательно должна пройти повторный курс терапии теми самими препаратами, которые так хорошо подействовали. Вот только теперь лекарства нужно приобрести самим. Больница вышла за пределы бюджета по ОМС для одного пациента и не может предоставить лекарства бесплатно ещё раз.

Новый курс лечения стоит примерно столько же - 1 470 604 рубля. Семья вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

"Верим, что найдутся такие люди, которым несложно будет уделить своего внимания, немного денег, которые для нас будут решающими, чтобы Лиля поправилась, и болезнь больше не вернулась", - сказал папа девочки.

Лиля с папой сейчас дома, их с волнением все это время ждала вся огромная семья. Девочка - старшая из девяти детей в семье, младшая сестра родилась в конце сентября, в минувшую субботу их вместе с мамой выписали из роддома. Лиля много помогает маме и папе: работает на семейном скотном дворе, возится с младшими. Ее родители обратились в Благотворительный Фонд Помощи Детям, чтобы как можно больше людей узнало об их беде. Вся семья верит в то, что Лиля будет жить.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Ещё раз напомним - коварная болезнь может вернуться в любой момент. У девочки мало времени, повторный курс терапии жизненно необходим Лиле. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Лилии Феер, программа 1495

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